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В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины

11 марта 2022, 07:50

В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины

Лидеры Европейского союза заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет. Об этом говорится в заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта.

Страны Евросоюза будут и впредь оказывать украинским беженцам гуманитарную, медицинскую и финансовую помощь, говорится в заявлении.

Государства ЕС пообещали также «оказать поддержку в восстановлении демократической Украины» после завершения войны. В документе отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.

«Украина принадлежит к нашей европейской семье», - сказано в заявлении.

При этом оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В документе также говорится, что «две недели назад Россия вернула войну в Европу».

«Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут нести ответственность за эту агрессивную войну и те, кто ответственен, будут нести ответственность за эту войну агрессивных преступлений, в том числе за неизбирательное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам», - отмечается в резолюции.

Лидеры ЕС также призвали к тому, чтобы безопасность и безопасность ядерных объектов Украины были немедленно обеспечены при содействии Международного агентства по атомной энергии. А также потребовали, чтобы Россия прекратила военные действия.

Кроме этого, участники саммита призвали Россию соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.

«Она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», - отмечается в выводах.

Страны Евросоюза выразили готовность и дальше увеличивать давление на Россию и Беларусь.

«Мы уже приняли значительные санкции и по-прежнему готовы быстро принять дальнейшие штрафные меры», - говорится в итоговом коммюнике.

Конкретные меры не называются.

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