Украинская армия уничтожила две колонны российской техники и сбила 10 самолетов

Авиация Вооруженных сил Украины уничтожили две большие колонны российской техники и сбили 10 самолетов в четверг, 10 марта. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.



«10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских фашистских оккупантов. По предварительной информации – это полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и др», - сказано в сообщении.



По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.



По информации авиации Воздушных Сил тоже поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.



Также есть информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика Су-25. Один из них был сбит американским «Стингером».



«Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках», – говорится в сообщении.

Кроме того, авиационные беспилотные комплексы «Байрактар ТВ-2» уничтожили 10 марта ЗРК Бук М-1 и другие цели.