Генштаб: Россия активизировала пропаганду в оккупации

На временно оккупированных территориях Россия активизировала распространение своей пропаганды. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что распространяя пророссийские сообщения, «оккупанты пытаются договориться с местным населением».



На территории Херсонской области РФ пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания «порядка» во временно оккупированых населенных пунктах.



Во время столкновений в Черниговской области с подразделениями Вооруженных Сил Украины российские войска продолжают нести существенные потери, указали в Генштабе. Там добавили, что в результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.



По данным Генштаба, при острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и «других незаконно созданных террористических вооруженных группировок» в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. Утверждается, что состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.