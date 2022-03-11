Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Сумщине «зеленый коридор» сегодня не работает. Где будут эвакуировать

11 марта 2022, 09:31

На Сумщине «зеленый коридор» сегодня не работает. Где будут эвакуировать

11 марта из Сумской области гуманитарные коридоры в другие города не будут работать. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В результате ночного обстрела российских оккупантов в Сумской области погибли два человека, сообщил он. Уточняется, что произошел обстрел жилых домов хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета.

Утром вице-премьер Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня:

• Пологи (Запорожская обл.) — Запорожье;
• Энергодар (Запорожская обл.) — Запорожье;
• Изюм (Харьковская область) — Лозовая;
• Буча (Киевская обл.) — Киев;
• Гостомель (Киевская обл.) — Киев;
• Козаровичи (Киевская обл.) — Киев;
• Микуличи (Киевская обл.) — Киев;
• Андреевка (Киевская обл.) — Житомир;
• Макаров (Киевская обл.) — Житомир;
• Бородянка (Киевская обл.) — Житомир.

Также Верещук надеется, что в пятницу заработает и «зеленый коридор» из Волновахи Донецкой области — в направлении Покровска и Мариуполя в направлении Запорожья.

Она добавила, что в настоящее время разрабатываются новые маршруты гуманитарных коридоров, которые привезут необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области.

Еще по теме

Места
Сумская область
Прочее
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
все новости
11:22
РФ направит в Украину «добровольцев» с Ближнего Востока и передаст вооружение «Л-ДНР»
10:20
В Хорватии в ночь на пятницу разбился летательный аппарат
09:38
Россияне разрушают жилье и инфраструктуру Луганской области – Гайдай
09:31
На Сумщине «зеленый коридор» сегодня не работает. Где будут эвакуировать
08:55
Генштаб: Россия активизировала пропаганду в оккупации
08:33
Украинская армия уничтожила две колонны российской техники и сбила 10 самолетов
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
07:50
В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины
07:37
Россия нанесла авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску
07:10
Зеленский опроверг наличие химического оружия у Украины
23:53
Россию не исключат из Интерпола, несмотря на просьбы ряда стран
22:59
Путин не против прямых переговоров с Зеленским — МИД Турции
22:54
Россияне разрушили более 400 объектов инфраструктуры в Донецкой области
22:21
Украина поблагодарила Шойгу за коррупцию в министерстве обороны России
22:19
В Харькове горит институт и общежитие после авиаудара оккупантов
все новости
ВИДЕО
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
11 марта, 08:25
Россияне перебили газопровод высокого давления под Светлодарском
10 марта, 19:40
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10 марта, 11:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция