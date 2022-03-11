На Сумщине «зеленый коридор» сегодня не работает. Где будут эвакуировать

11 марта из Сумской области гуманитарные коридоры в другие города не будут работать. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



В результате ночного обстрела российских оккупантов в Сумской области погибли два человека, сообщил он. Уточняется, что произошел обстрел жилых домов хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета.



Утром вице-премьер Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня:



• Пологи (Запорожская обл.) — Запорожье;

• Энергодар (Запорожская обл.) — Запорожье;

• Изюм (Харьковская область) — Лозовая;

• Буча (Киевская обл.) — Киев;

• Гостомель (Киевская обл.) — Киев;

• Козаровичи (Киевская обл.) — Киев;

• Микуличи (Киевская обл.) — Киев;

• Андреевка (Киевская обл.) — Житомир;

• Макаров (Киевская обл.) — Житомир;

• Бородянка (Киевская обл.) — Житомир.



Также Верещук надеется, что в пятницу заработает и «зеленый коридор» из Волновахи Донецкой области — в направлении Покровска и Мариуполя в направлении Запорожья.



Она добавила, что в настоящее время разрабатываются новые маршруты гуманитарных коридоров, которые привезут необходимые медикаменты, воду, продукты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области.