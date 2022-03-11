В Черниговской области пять населенных пунктов освободили от российских военных

В Черниговской области от российско-оккупационных войск освобождены пять населенных пунктов. Кроме того, украинским военным достались два бронетранспортера врага. Об этом сообщает Оперативное командование «Север».



По данным командования, подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия.



«Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа», - говорится в сообщении.



Ранее украинские военные освободили от захватчика населенный пункт Бакланова Муравейка под Черниговом.