Разведка: Путин отдал приказ о теракте на ЧАЭС

Президент России Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«По имеющейся информации – Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются переложить на Украину», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), станция обесточена, а ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.



«Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта», - указали в ГУР.



По данным ведомства, для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые «доказательства» в подтверждение своей версии.



«В районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их будут выдавать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС», - рассказали в ГУР.

24 февраля российская армия захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках.