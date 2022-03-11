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Зеленский заявил о «стратегическом переломе» в войне с Россией

11 марта 2022, 16:24

Зеленский заявил о «стратегическом переломе» в войне с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегический перелом в войне с Россией уже достигнут. Об этом он сказал во время видеообращения на 16-й день войны.

«Мы боремся за нашу свободу уже шестнадцатый день. Это вчетверо дольше, чем враг планировал на свое вторжение. Вчетверо дольше. Против армии, которую считали одной из сильнейших в мире, надеявшейся, что украинцы сдадутся. Надеялась, что кто-то будет встречать с цветами российские флаги на украинских улицах... Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать нашу украинскую землю. Но возможно сказать — мы это сделаем! Потому что мы к этому стремимся, потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы — гордые люди, которые всегда защищают свое, свою землю и никогда не отдадут нападающим ни одного клочка родной земли, ни одного процента свободы.

По словам Зеленского, он с пониманием относятся к людям, которые на шестнадцатый день войны начали чувствовать усталость.

«Эмоции играют с людьми плохую игру. Это жизнь. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты упадут быстрее. Но... Это жизнь. Это война. Это борьба», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что «нужно еще немного времени, терпения, мудрости, энергии, а также умения выполнять свою работу по максимуму, чтобы совместными усилиями дойти до победы».

Россия ведет войну против Украины с 24 февраля. Кремль называет военное вторжение в Украину «специальной военной операцией», всячески избегая слова «война».

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