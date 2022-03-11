ВСУ: Российские самолеты обстреляли белорусские населенные пункты на границе с Украиной

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, находящемуся неподалеку от украинско-белорусской границы, для того, чтобы втянуть армию Республики Беларусь в войну с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



«Сегодня в 14.30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в данный момент 9-ый пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.



«Это провокация. Цель – втянуть Вооруженные милы Республики Беларусь в войну с Украиной», - подытожили в ВС ВСУ.

Также сообщается об обстреле населенных пунктов Бухлычи и Верхней Теребежи в Беларуси.



В СБУ заявили, что украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь.

Ранее 11 марта непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Украина якобы готовила нападение на Россию и Беларусь.