YouTube заблокировал каналы российских госСМИ

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы всех государственных СМИ, а также прекратил их монетизацию.



«Мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими СМИ, финансируемыми государством, по всему миру (...) Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время», — говорится в заявлении YouTube, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter в пятницу.



YouTube также останавливает все способы монетизации этих каналов.

Читайте также: Байден запретил продажу долларовых банкнот России