Колонна российской техники уничтожена в Харьковской области

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую колонну военной техники в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом вечером, 11 марта, сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.



Он отметил, что среди уничтоженной техники оккупанта были танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько оккупантов, бросив технику, скрылись в лесной местности.



Защитники Харьковской области призвали местных жителей проявить бдительность и информировать о местонахождении врага.