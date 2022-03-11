Силы РФ оккупировали 70% Луганской области

Луганская область превратилась в одну из самых горячих точек в Украине, российским силам удалось оккупировать 70% территории региона. Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что захватчики обстреливают всю территорию, которая сейчас находится под контролем Украины. Среди мирного населения уже десятки погибших и раненых.



«Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду – Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас так идет линия обороны. Россияне обстреливают всю инфраструктуру, школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстановить, не согласовывают гуманитарные коридоры», - заявил Гайдай.



По его словам, существует проблема с гуманитарными грузами.



«Мы возим их всеми возможными путями: автотранспортом, микроавтобусами, фурами, железной дорогой. Это и средства индивидуальной гигиены, и лекарства, и продукты. В городах Лисичанск и Северодонецк создаем дополнительные центры раздачи гуманитарной помощи. Мы делаем два таких больших центра в больших городах, чтобы людям было удобнее», - рассказал глава ВГА.



Гайдай подчеркнул, что россияне репрессируют людей на временно оккупированной территории и выстрелами разгоняют мирные протесты. Захватчики начинают подключать российское телевидение.



«Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки», - сообщил Гайдай.