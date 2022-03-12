Кулеба об итогах саммита ЕС: Мы знаем, что Украина будет членом Евросоюза

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что резолюция по итогам неформального саммита ЕС указывает на то, что Украина станет членом Евросоюза. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона в пятницу.



«С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то мы станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно ними станем», — сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее.

Министр отметил, что Киев ожидал большего от результатов саммита, а именно готовность Евросоюза предоставить кандидатство на членство в соответствии со статьей 49 Договора, которая регулирует обработку заявок на членство.



«Если сравнивать наши ожидания вчера и сегодня, то, безусловно, мы хотели бы большего, но, в принципе, то, что сегодня ночью произошло (если сравнивать с тем, что мы имели три недели назад), то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС и ставит наше членство в ЕС уже на рельсы», — отметил глава МИД.