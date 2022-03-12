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Россияне получили отпор ВСУ на Донецком направлении – Генштаб

12 марта 2022, 08:43

Россияне получили отпор ВСУ на Донецком направлении – Генштаб

Российские захватчики получили достойный отпор от украинских защитников на Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник был остановлен на отдельных направлениях, на остальных существенно снизил темпы продвижения.

«По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы», - сказано в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, с начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность. Захватчики испытывают большую проблему с комплектованием резерва.

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