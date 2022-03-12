Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Из Луганской области сегодня будет идти эвакуационный поезд

12 марта 2022, 09:03

Из Луганской области сегодня будет идти эвакуационный поезд

В субботу, 12 марта, в Новозолотаревке Луганской области планируется эвакуационный поезд. Об этом сообщает Луганская ОГА.

«Сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд», — говорится в сообщении.

Дальнейшая пересадка на пассажирские поезда будет осуществлена в Лимане и Славянске Донецкой области.

Информацию об эвакуационных рейсах, международных маршрутах, работе вокзалов, а также об очередях в пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза граждане могут узнать на специальном сайте Укрзализныци.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ ПРОТИВ УКРАИНЫ
все новости
09:17
Италия арестовала мега-яхту российского олигарха почти за $600 млн
09:03
Из Луганской области сегодня будет идти эвакуационный поезд
08:43
Россияне получили отпор ВСУ на Донецком направлении – Генштаб
08:34
Оккупанты объявили о переходе Запорожской АЭС в состав «Росатома»
00:27
Кулеба об итогах саммита ЕС: Мы знаем, что Украина будет членом Евросоюза
00:11
«Байрактар» уничтожил российский пункт управления в Киевской области
23:46
Силы РФ оккупировали 70% Луганской области
22:49
Под санкции США попал Песков и 12 членов Госдумы РФ
22:22
Колонна российской техники уничтожена в Харьковской области
21:10
Из-за применения Россией запрещенных кассетных боеприпасов погибли 13 человек, еще 47 были ранены
21:04
Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ — СМИ
20:33
YouTube заблокировал каналы российских госСМИ
20:05
Мэра Мелитополя похитили российские военные
19:16
Байден запретил продажу долларовых банкнот России
18:21
Российские войска снова обстреляли здание ГСЧС в Мариуполе
все новости
ВИДЕО
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
11 марта, 08:25
Россияне перебили газопровод высокого давления под Светлодарском
10 марта, 19:40
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10 марта, 11:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция