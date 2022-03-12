Из Луганской области сегодня будет идти эвакуационный поезд

В субботу, 12 марта, в Новозолотаревке Луганской области планируется эвакуационный поезд. Об этом сообщает Луганская ОГА.



«Сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд», — говорится в сообщении.



Дальнейшая пересадка на пассажирские поезда будет осуществлена в Лимане и Славянске Донецкой области.



Информацию об эвакуационных рейсах, международных маршрутах, работе вокзалов, а также об очередях в пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза граждане могут узнать на специальном сайте Укрзализныци.