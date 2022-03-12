Италия арестовала мега-яхту российского олигарха почти за $600 млн

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Итальянские власти конфисковали мега-яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 578 миллионов долларов. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление финансовой полиции Италии.



Судно под названием «SY A» находилось на хранении в северо-восточном порту Триест. Это одна из самых больших суперяхт в мире, по словам ее производителя, компании Nobiskrug.



Мельниченко попал под санкции Европейского Союза 9 марта в рамках расширенных карательных мер против российских олигархов. По данным ЕС, он владеет крупным производителем удобрений «ЕвроХим Групп» и угольной компанией СУЭК.



В решении Совета ЕС, санкционировавшем санкции против Мельниченко, отмечается, что он и 36 других лидеров бизнеса встретились с президентом России Владимиром Путиным после начала вторжения в Украину, чтобы обсудить потенциальное экономическое воздействие санкций ЕС и США.