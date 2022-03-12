Украина назвала гуманитарные коридоры, которые будут работать 12 марта

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что 12 марта с 9:00 открылся ряд гуманитарных коридоров.
Об этом она рассказала на брифинге 12 марта.
Гуманитарные коридоры 12 марта:
- Запорожье — Васильевка — Мелитополь — Бердянск — Мангуш — Мариуполь с обязательным разминированием по всему маршруту. Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.
- Пологи — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье. Также гуманитарный груз и автобусы для эвакуации на обратном пути.
- Гостомель — Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев.
- Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев.
- Микуличи — Немишаево — Березова — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мечта — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев.
- Андреевка — Липовка — Макаров — Небылица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Белой Церкви:
- Макаров — Небылица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир.
- Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир.
- Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Большая Писаревка — Ахтырка — Хухра — Котельва — Полтава.
- Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Людей будут эвакуировать на автобусах, которые предоставили местные военно-гражданские администрации, а также на личном транспорте.
Верещук надеется, что все пройдет удачно и Россия сдержит обязательства по прекращению огня.