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Украина назвала гуманитарные коридоры, которые будут работать 12 марта

12 марта 2022, 10:24

Украина назвала гуманитарные коридоры, которые будут работать 12 марта

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что 12 марта с 9:00 открылся ряд гуманитарных коридоров. 

Об этом она рассказала на брифинге 12 марта.

Гуманитарные коридоры 12 марта:

  • Запорожье — Васильевка — Мелитополь — Бердянск — Мангуш — Мариуполь с обязательным разминированием по всему маршруту. Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.
  • Пологи — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье. Также гуманитарный груз и автобусы для эвакуации на обратном пути.
  • Гостомель — Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев.
  • Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев.
  • Микуличи — Немишаево — Березова — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мечта — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев.
  • Андреевка — Липовка — Макаров — Небылица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Белой Церкви:
  • Макаров — Небылица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир.
  • Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир.
  • Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
  • Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
  • Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
  • Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
  • Большая Писаревка — Ахтырка — Хухра — Котельва — Полтава.
  • Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Людей будут эвакуировать на автобусах, которые предоставили местные военно-гражданские администрации, а также на личном транспорте.

Верещук надеется, что все пройдет удачно и Россия сдержит обязательства по прекращению огня.

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