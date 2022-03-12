Украина назвала гуманитарные коридоры, которые будут работать 12 марта

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что 12 марта с 9:00 открылся ряд гуманитарных коридоров.



Об этом она рассказала на брифинге 12 марта.



Гуманитарные коридоры 12 марта:

Запорожье — Васильевка — Мелитополь — Бердянск — Мангуш — Мариуполь с обязательным разминированием по всему маршруту. Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.

— Васильевка — Мелитополь — Бердянск — Мангуш — с обязательным разминированием по всему маршруту. Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути. Пологи — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье . Также гуманитарный груз и автобусы для эвакуации на обратном пути.

— Токмак — Васильевка — Каменское — . Также гуманитарный груз и автобусы для эвакуации на обратном пути. Гостомель — Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев .

— Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — . Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев.

Микуличи — Немишаево — Березова — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мечта — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев .

— Немишаево — Березова — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мечта — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — . Андреевка — Липовка — Макаров — Небылица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир . Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Белой Церкви:

— Липовка — Макаров — Небылица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — . Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Белой Церкви: Макаров — Небылица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир .

— Небылица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — . Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир .

— Песковка — Малин — Радомышль — . Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава .

— Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — . Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава .

— Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — . Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава .

— Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — . Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава .

— Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — . Большая Писаревка — Ахтырка — Хухра — Котельва — Полтава .

— Ахтырка — Хухра — Котельва — . Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Людей будут эвакуировать на автобусах, которые предоставили местные военно-гражданские администрации, а также на личном транспорте.



Верещук надеется, что все пройдет удачно и Россия сдержит обязательства по прекращению огня.