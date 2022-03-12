С начала войны погибли 79 детей, почти 100 были ранены

С начала вторжения России в Украину погибли 79 детей, почти 100 детей были ранены. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.



«Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия», — говорится в сообщении.



Вследствие обстрелов разрушены более 280 учебных заведений, 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской — 28, в Киеве — 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений. В среднем ежедневно разрушается 17 учебных заведений, 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины.