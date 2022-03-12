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Бои на Донетчине идут вдоль всей линии соприкосновения — Кириленко

12 марта 2022, 15:11

Бои на Донетчине идут вдоль всей линии соприкосновения — Кириленко

Практически во всех населенных пунктах вдоль линии соприкосновения в Донецкой области идут боевые действия, наиболее сложная обстановка остается в районе Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«В Мариуполе на окраинах города и при заходе в город идут бои. Отбываем атаки десанта, который высаживается, продолжаются обстрелы с авиации», — рассказал он.

Кириленко также сообщил, что украинские войска отошли из Волновахи под Мариуполем.

Кроме этого, в субботу под вражескими ударами оказались Торецк, Авдеевка, а также села Рубцы и Яцковка.

«Враг продолжает придерживаться своей тактики — "зажимать" область и брать в кольцо с северной и южной частей, двигаясь по двум направлениям. Они (оккупанты — прим.) терпят больших потерь. ВСУ уничтожают вражескую технику, сбивают крылатые ракеты», — добавил глава ДонОГА.

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