Бои на Донетчине идут вдоль всей линии соприкосновения — Кириленко

Практически во всех населенных пунктах вдоль линии соприкосновения в Донецкой области идут боевые действия, наиболее сложная обстановка остается в районе Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«В Мариуполе на окраинах города и при заходе в город идут бои. Отбываем атаки десанта, который высаживается, продолжаются обстрелы с авиации», — рассказал он.



Кириленко также сообщил, что украинские войска отошли из Волновахи под Мариуполем.



Кроме этого, в субботу под вражескими ударами оказались Торецк, Авдеевка, а также села Рубцы и Яцковка.



«Враг продолжает придерживаться своей тактики — "зажимать" область и брать в кольцо с северной и южной частей, двигаясь по двум направлениям. Они (оккупанты — прим.) терпят больших потерь. ВСУ уничтожают вражескую технику, сбивают крылатые ракеты», — добавил глава ДонОГА.