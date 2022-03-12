Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Танк оккупантов переехал гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин и ребенок ►

12 марта 2022, 17:36

Танк оккупантов переехал гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин и ребенок ►

Российские оккупанты на танке переехали автомобиль с гражданскими лицами в Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин и несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Люди пытались выехать из опасной зоны на автомобиле «Таврия», они остановились на обочине дороги между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района. Там их на танке переехали оккупанты. Двое мужчин погибли, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящем автомобиле.

Полиция устанавливает личности всех погибших. Открыто уголовное производство ч.2 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».

Еще по теме

Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
все новости
18:00
В Донецке горит книжный рынок
17:46
Украина работает над альтернативами закрытия неба — Зеленский
17:36
Танк оккупантов переехал гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин и ребенок ►
17:25
Зеленский: Россия впервые начала разговор вместо ультиматумов
16:56
Зеленский считает, что его встреча с Путиным должна пройти в Иерусалиме
16:50
Зеленский: Около 1300 украинских военных погибли в войне с Россией
16:14
Шольц и Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвали прекратить обстрелы в Украине
15:11
Бои на Донетчине идут вдоль всей линии соприкосновения — Кириленко
14:27
Украинские защитники обезвредили треть батальйонно-тактических групп РФ — Арестович
13:41
Силы РФ захватили окрестности Мариуполя и пытаются окружить Николаев — Генштаб
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
11:37
С начала войны погибли 79 детей, почти 100 были ранены
11:03
Часть Луганщины без света, газа, отопления и воды из-за обстрелов
10:49
Удар России по Василькову: Аэропорт уничтожен, горит склад с боеприпасами
10:24
Украина назвала гуманитарные коридоры, которые будут работать 12 марта
все новости
ВИДЕО
Удар России по Василькову: Аэропорт уничтожен, горит склад с боеприпасами
12 марта, 10:49
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
12 марта, 10:08
«Зеленый коридор» открыт в Мариуполь: очередная попытка эвакуации
12 марта, 09:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция