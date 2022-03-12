Танк оккупантов переехал гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин и ребенок ►

Российские оккупанты на танке переехали автомобиль с гражданскими лицами в Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин и несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщает полиция Запорожской области.



Люди пытались выехать из опасной зоны на автомобиле «Таврия», они остановились на обочине дороги между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района. Там их на танке переехали оккупанты. Двое мужчин погибли, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящем автомобиле.



Полиция устанавливает личности всех погибших. Открыто уголовное производство ч.2 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».