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Украина работает над альтернативами закрытия неба — Зеленский

12 марта 2022, 17:46

Украина работает над альтернативами закрытия неба — Зеленский

Украина проработала альтернативные варианты защиты неба от российской авиации, в частности, способы поставок противоракетной обороны и самолетов. Однако к этому не готовы «те, кто принимают решения». Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге для иностранных СМИ в субботу.

Он отметил, что существует несколько возможностей закрыть небо — можно поставить в Украину противоракетную оборону и самолеты. По его словам, Украина готова купить средства ПВО.

«Мы понимаем, что некоторым сложно просто отдать — поэтому мы готовы это купить. Мы можем взять в кредит, мы готовы извлечь последние деньги из нашего кредита и заплатить сразу», — сказал Зеленский.

«Мы нашли те самолеты, на которые у нас пилоты. А потом мы нашли пилотов, готовых быть гражданами нашего государства. Мы готовы заниматься транспортировкой, мы готовы привезти, мы договорились со странами, через которые это привезти невозможно, но мы договоримся, как их объехать. Итак — мы многое сделали, чтобы ответить на вопросы альтернатив закрытия неба... К этому все готовы, но не те, кто решает эти вопросы», — рассказал президент.

В субботу Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением поставок в Украину более совершенных систем ПВО и других вооружений. По информации издания, Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300, переговоры о такой возможности продолжаются.

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