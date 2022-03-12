Из Волновахи и Угледара сегодня эвакуировали 200 человек

Из Угледара и Волновахского района Донецкой области сегодня, 12 марта, эвакуировали около 200 человек. Об этом сообщает полиция Донецкой области.



«Правоохранители вывезли из-под ударов несколько автобусов с женщинами, детьми, пожилыми людьми. К ним присоединились граждане на собственном транспорте. Колонну сопровождала полиция, обеспечивавшая безопасность во время эвакуации», – говорится в сообщении.



В полиции напомнили, что российские войска применяли при обстрелах Угледара запрещенные кассетные боеприпасы. Их мишенями стали больница и жилые дома.



Сейчас эвакуированные люди добрались до первого пункта назначения, откуда на поездах отправятся отправляются в другие области Украины. Там для них уже организованы убежища, добавили правоохранители.