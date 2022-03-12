ООН: В Украине от российской агрессии погибли минимум 579 человек

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 579 гражданских лиц, а ранены 1 546 человек. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом организация считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.



Так, к примеру, не верифицированы данные из Волновахи, Мариуполя, Изюма, где до сих пор небезопасно и ведутся обстрелы.



«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», – говорится в сводке.



По подтвержденным данным ООН, погибло 110 мужчин, 75 женщин, 9 мальчиков и 6 девочек, тогда как пол 27 детей и 352 взрослых пока не удалось установить.



Среди 1002 раненых – 14 девочек и 4 мальчика, а также 36 детей, пол которых пока не удалось установить.



УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 105 погибших и 385 раненых на территории, контролируемой правительством, и 25 погибших и 117 раненых на территории, которую контролируют незаконные вооруженные формирования и российские военные.



В других регионах Украины под контролем правительства (Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 449 погибших и 500 раненых.



По данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, к утру 12 марта в Украине погибли 79 и ранены более 100 детей.