Обстрелы городов Луганской области продолжаются

Российские войска к вечеру субботы 12 марта снова обстреляли города Северодонецк и Рубежное в Луганской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



«Вражеские российские захватчики продолжают обстреливать мирные города Луганской области. К вечеру оккупанты снова обстреляли города Северодонецк и Рубежное, из-за чего горели квартиры, общежитие, частные жилые дома и автозаправочная станция», – отмечается в сообщении.

Спасатели продолжают ликвидировать пожары и помогать мирному населению.



Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что из дома для пожилых людей в городе Кременная никто не выходит на связь, о погибших и пострадавших информация отсутствует. Данное заведение в пятницу обстреляли из танка. Продолжаются обстрелы Кременной, Попасной, Горского.



В Кременной при обстреле погиб один человек, двое ранены.