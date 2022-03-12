Украина и Россия продолжили переговоры по видеосвязи

Переговоры между украинской и российской делегациями, которые раньше проходили очно в Беларуси, продолжились по видеосвязи. Об этом сообщил член украинской делегации Михаил Подоляк.



«Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами», - отметил он.



Ранее, 12 марта, на сайте Кремля упомянули о факте таких переговоров . В пресс-релизе по поводу содержания телефонного разговора российского президента Владимира Путина с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном отмечено, что Путин, мол, рассказал им о нескольких раундах переговоров между украинской и российскими делегациями, которые проводились в видеоформате.



Член российской делегации депутат Госдумы Леонид Слуцкий подтвердил в комментарии российскому «Интерфаксу», что переговоры проходили в том же составе делегаций, которые были в Беловежской пуще.



Источник «Украинской правды» в Офисе президента сказал, что украинская сторона обсуждает с русскими расширение гуманитарных коридоров, прежде всего из Мариуполя.