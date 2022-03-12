Российские войска воровали из гуманитарного конвоя, который едет в Мариуполь

Гуманитарный конвой, который 12 марта отправился в Мариуполь из Запорожья, разворовывался российскими военными на каждом контролируемом ими блок-посту. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.



Отмечается, что оккупанты насильственно изымали продукты питания, одежду, предметы личной гигиены. В Токмаке российский патруль взял конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 он прошел Зеленовку в Приморском районе в направлении Бердянска.



После Бердянска гумконвой должен проехать в Мангуш, а затем отправиться в Мариуполь.