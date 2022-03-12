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«Киевстар» восстановил связь вблизи Мариуполя, но город частично обесточен

12 марта 2022, 22:22

«Киевстар» восстановил связь вблизи Мариуполя, но город частично обесточен

Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил о восстановлении связи в Мариуполе и Сумах.

«Город Сумы снова с мобильной связью и интернетом», - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ирина Леличенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, также специалисты возобновили работу 10 базовых станций вблизи Мариуполя, однако в самом городе нет подачи электроэнергии.

Леличенко добавила, что до сих пор сложная ситуация со связью в Чернигове и Мелитополе. По ее словам, абоненты всех мобильных операторов все активнее пользуются услугами национального роуминга.

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