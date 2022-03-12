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Херсонский облсовет выступил против создания «ХНР»

12 марта 2022, 22:57

Херсонский облсовет выступил против создания «ХНР»

Херсонский облсовет на экстренной сессии выступил против планов российских оккупантов провести «референдум» об объявлении в области так называемой «народной республики». Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Рыбалко в Facebook.

Он отметил, что 44 депутата выступили против образования псевдореспублики.

«Заседание проходило в режиме Zoom, что предусмотрено регламентом. Сессия 44 голосами приняла обращение о том, что Херсонщина – это Украина», - написал Рыбалко.

Он подчеркнул, что депутаты областного совета никогда не уступят давлению оккупантов.

«Сегодня в средствах массовой информации разгоняется тема, что на нашей Херсонщине будет создана определенная псевдореспублика благодаря голосованию областного совета. Как депутат Херсонского областного совета заявляю, что этого не будет никогда. Вы, оккупанты, можете пройти на Херсонщину, но это место, где вам всегда будет плохо спаться. Мы примем решение, но оно будет не такое, как вам хочется. Оно будет в поддержку Украины», - заявил Рыбалко.

Ранее сообщалось, что в Херсоне готовят «референдум» по созданию «народной республики». Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту информацию.

«Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае реализации этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной», – написал Кулеба.

 

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