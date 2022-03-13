НАТО намерено защищать грузы с оружием для Украины – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что НАТО будет защищать от возможных атак российских захватчиков свои грузы с оружием в Украине. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.



«Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют [в Украину] – они будут считать это нарушением пятой статьи [Cевероатлантического договора – ред.], которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это», – отметил Данилов.



Секретарь СНБО считает, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.



Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что конвои с западным вооружением для Украины могут стать законными целями для армии РФ.