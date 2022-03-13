Россияне обстреляли колонну мирных жителей, которые пытались выехать из-под Киева

Российские войска 11 марта расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации в пятницу из села Победа Киевской области. Погибли семь человек. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.



Как выяснилось, люди пытались спастись от оккупантов самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами «зеленого коридора».



«А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало. Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути», – сообщил ГУР в Telegram.



Ранее ГУР сообщал, что 11 марта, при расстреле оккупантами колонны мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Гостролучье, погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых было неизвестно.