Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россияне обстреляли колонну мирных жителей, которые пытались выехать из-под Киева

13 марта 2022, 00:32

Россияне обстреляли колонну мирных жителей, которые пытались выехать из-под Киева

Российские войска 11 марта расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации в пятницу из села Победа Киевской области. Погибли семь человек. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины. 

Как выяснилось, люди пытались спастись от оккупантов самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами «зеленого коридора».

«А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало. Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути», – сообщил ГУР в Telegram.

Ранее ГУР сообщал, что 11 марта, при расстреле оккупантами колонны мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Гостролучье, погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых было неизвестно.

Читайте также:

Россияне убили переселенцев из Донецка под Киевом. Тела не могут забрать неделю

 

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Обстрел война в Украине

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
все новости
01:18
Кириленко рассказал, почему российские войска на Донбассе занимают маленькие города и поселки
00:46
Дворец Медведчука показали изнутри. Там позолота, шубы и пулемет
00:32
Россияне обстреляли колонну мирных жителей, которые пытались выехать из-под Киева
00:03
НАТО намерено защищать грузы с оружием для Украины – Данилов
00:03
Российские силы обстреляли Святогорскую лавру
22:57
Херсонский облсовет выступил против создания «ХНР»
22:22
«Киевстар» восстановил связь вблизи Мариуполя, но город частично обесточен
22:14
Сотни женщин и детей эвакуированы из Луганской области
21:48
Российские войска воровали из гуманитарного конвоя, который едет в Мариуполь
21:44
Россияне убили переселенцев из Донецка под Киевом. Тела не могут забрать неделю
21:27
Торговый порт Мариуполя не выходит на связь
21:20
Украина и Россия продолжили переговоры по видеосвязи
21:01
Обстрелы городов Луганской области продолжаются
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
19:30
ООН: В Украине от российской агрессии погибли минимум 579 человек
все новости
ВИДЕО
Удар России по Василькову: Аэропорт уничтожен, горит склад с боеприпасами
12 марта, 10:49
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
12 марта, 10:08
«Зеленый коридор» открыт в Мариуполь: очередная попытка эвакуации
12 марта, 09:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция