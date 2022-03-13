Дворец Медведчука показали изнутри. Там позолота, шубы и пулемет

Дворец Медведчука. Фото: «Следствие.Инфо»

Журналисты «Следствия.Инфо» побывали в брошенном недостроенном дворце политика и кума Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы под Киевом. Там они увидели ценные картины, портреты в «золотых» рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет.



Свой дворец Медведчук реконструировал и перестраивал, поэтому внутри сейчас голые стены и деревянные балки, на полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка.



В имении более чем на 2 тысячи квадратных метров должно быть более сотни помещений: залы, кухни, спальни, гостиные и большой бассейн, стены которого уже украшены мраморной плиткой.



Кроме того, на территории резиденци есть еще несколько домов – у озера домик в японском стиле, а с другой – еще один, похожий на охотничий.

В глубине дома находится много картонных коробок с ценными вещами и предметами роскоши. Целые комнаты заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками, портретами Марченко в золотых рамах, среди которых стоит игровой автомат Admiral XXXL.





Рядом расположен гардероб с платьями и вечерними нарядами.



Также есть картина с женой Медведчука Оксаной Марченко.

На подоконнике стоит стационарный телефон с подписями на кнопках: «релакс-зона», «джакузи», «бассейн», «белая комната», «спортзал», «каминный зал», кабинеты, спальни, даже «кинотеатр» и «колыба».

Кроме того, есть в доме и «шубохранилище» с несколькими десятками шуб, других элементов гардероба, а также с меховыми шапками.



В коридоре стоят большие коробки с множеством тарелок и сервизов Hermes Paris, которые стоят сотни, а иногда и тысячи евро за единицу.

В подвале лежат чемоданы Louis Vuitton, один из которых стоит около 400 тысяч гривен, и другие дорогостоящие вещи.

А рядом с хрустальной люстрой стоит пулемет «Максим», на котором указано, что это подарок Медведчуку от охранников и водителей в честь 50-летия в 2004 году.



Недавно активисты взяли дворец Медведчука под временный контроль, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Они ждут правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество.

После нападения России на Украину подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Его жена Оксана Марченко за несколько дней до начала войны уехала в Беларусь, а за день до нападения России записала видео в Москве.