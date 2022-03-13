Кириленко рассказал, почему российские войска на Донбассе занимают маленькие города и поселки

Многочисленность российских войск является основной причиной, по которой они занимают небольшие населенные пункты при наступлении в Украине. Об этом в эфире канала «Рада» сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, отвечая на вопрос, почему в маленькие населенные пункты Луганщины и Донетчины заходят российские военные.



При этом он отметил, что «количество личного состава армии РФ намного больше, но по мощности и характеру они несравнимы с украинскими вооруженными силами».



Кириленко добавил, что украинские вооруженные силы вынуждены отходить в районные центры для обороны крупных городов. При этом, по его словам, каждая территориальная громада, в том числе, встает на защиту своего населенного пункта.