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Россияне применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Попасной — полиция

13 марта 2022, 06:56

Россияне применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Попасной — полиция

Обстрел Попасной фосфорными боеприпасами. Фото - Алексей Белошицкий Обстрел Попасной фосфорными боеприпасами. Фото - Алексей Белошицкий

Российские оккупанты обстреляли запрещенными Женевской конвенцией фосфорными боеприпасами город Попасная Луганской области. Об этом сообщил заместитель главы Патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий в Facebook. 

«Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel. Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - отметил Белошицкий.

Справка. Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начиняются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе и прилипает к любым поверхностям. Он будет продолжать гореть даже внутри раны. Для того чтобы убить человека, достаточно всего лишь грамма данного вещества. Международные соглашения запрещают их применение, если гражданское население попадает под воздействие таких боеприпасов.

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