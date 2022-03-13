Захватчики уничтожают мирное население городов Луганской области

Российские войска продолжают обстреливать города Луганской области и убивать местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Уже неделю русская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целят в тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков», - рассказал Гайдай.



Он отметил, что россияне уничтожают всех, не мешкая.



«Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А россияне это сделали целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте?», - подчеркнул глава администрации.



Он рассказал, что в Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, а ночью россияне обстреляли Попасную и Лисичанск. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. Число жертв уточняется.