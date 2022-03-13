Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: погибла женщина, еще одна ранена

Поезд был поврежден обломками при обстреле вблизи ст. Брусин. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

«От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь», - говорится в сообщении.

Укрзалізниця прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидающих на вокзале в Лимане.