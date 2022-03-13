Путин не продемонстрировал намерение закончить войну против Украины, сообщили у Макрона

Президент России Владимир Путин не проявил интереса к тому, чтобы остановить неспровоцированное вторжение РФ в Украину во время разговора со своими европейскими коллегами. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на офис президента Франции.



Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Путина прекратить бои и согласиться на немедленное прекращение огня во время трехстороннего разговора 12 марта.



Офис Макрона заявил, что Путин не продемонстрировал намерения прекращать войну, которая, по оценкам, унесла сотни, если не тысячи, жизней мирных жителей и повлекла за собой массовый миграционный кризис в Европе.



Во время разговора президент Франции обвинил Путина во "лжи" за заявления, что украинские силы якобы нарушили права человека, сообщает офис Макрона.