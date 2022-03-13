Украина откроет 14 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей

Украинская сторона договорилась с российской об открытии в воскресенье, 13 марта, 14 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили вице-премьер Ирина Верещук на брифинге, а также омбудсвумен Людмила Денисова.



Большинство гуманитарных коридоров будут действовать в направлении городов Киев, Житомир и Славянск.



Так, открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту для доставки в гуманитарной помощи;

из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;

из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев;

из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;

из города Макаров Киевской области в Житомир;

из города Бородянка Киевской области в город Житомир;

из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;

из села Победа Киевской области в направлении города Киев;

из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;

из города Кременная в Лиман Луганской области;

из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;

из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;

из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;

из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.