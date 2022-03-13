Украина откроет 14 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей
Украинская сторона договорилась с российской об открытии в воскресенье, 13 марта, 14 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили вице-премьер Ирина Верещук на брифинге, а также омбудсвумен Людмила Денисова.
Большинство гуманитарных коридоров будут действовать в направлении городов Киев, Житомир и Славянск.
Так, открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:
из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту для доставки в гуманитарной помощи;
из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;
из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев;
из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;
из города Макаров Киевской области в Житомир;
из города Бородянка Киевской области в город Житомир;
из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;
из села Победа Киевской области в направлении города Киев;
из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;
из города Кременная в Лиман Луганской области;
из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;
из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;
из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;
из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.
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