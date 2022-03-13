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За дни войны в Украине погибли 85 детей, около сотни ранены — Офис генпрокурора

13 марта 2022, 11:39

За дни войны в Украине погибли 85 детей, около сотни ранены — Офис генпрокурора

Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 85 детей, около сотни получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

В сообщении отмечается, что обстрелы гражданского населения российскими военными продолжаются. Так, 11 марта при попытке эвакуации оккупантами был расстрелян гражданский автомобиль, в результате обстрела погиб ребенок — юный игрок футбольной команды ДЮСШ «Атлет» Дмитрий.

По информации Офиса генпрокурора, также вечером 11 марта возле села Гусаривка Изюмского района Харьковской области, на блокпосту оккупанты расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибли женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с трехлетним ребенком.

В ведомстве информируют, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 28, Херсонской — 21, в Киеве — 17.

По информации Офиса генпрокурора, только 12 марта российские силы повредили 11 учебных заведений в Николаевской области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не являются окончательными ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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