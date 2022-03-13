По уточненным данным в результате сегодняшнего ракетного удара по Международному центру миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области погибли 35 человек, 134 травмированы.



Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



«К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности», — отметил он.



По словам Козицкого, 134 человека травмированы и с разной степенью поражения находятся в госпитале.



Он также рассказал, что по данным на 12:00 воскресенья почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.



Козицкий напомнил, что ночной авиаудар по Яворовскому полигону был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего российские военные выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет было сбито в воздухе.



Глава области призвал НАТО закрыть небо над Украиной.



«Еще раз подчеркиваю и обращаюсь ко всем правительствам стран НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закройте небо над Украиной или предоставьте нам военные самолеты! Сейчас, когда обстрелы приближаются к границам стран НАТО, — именно это решающий момент!» — подчеркнул Козицкий.