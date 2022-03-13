Папа Римский назвал Мариуполь городом-мучеником и призвал «прекратить эту резню»

Папа Римский Франциск после молитвы в годовщину своего избрания в воскресенье призвал прекратить кровопролитие и убийство невиновных мирных жителей в Украине, сосредоточиться на переговорах и гарантировать действенные и безопасные гуманитарные коридоры. Об этом сообщает Vatican News



«Братья и сестры, мы только что помолились к Деве Марии. На этой неделе город, носящий Ее имя — Мариуполь — стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Перед варварством убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения, не существует стратегических причин, которыми это можно обосновать: единственное, что нужно — это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбище», — сказал Папа Франциск.



Франциск вместе с присутствующими призвал к окончанию войны: «Пусть по-настоящему и решительные усилия сосредоточатся на переговорах, а гуманитарные коридоры будут действенными и безопасными. В Божье имя, прошу вас: прекратите эту резню!».