РФ вербует наемников в Сирии и Ливии для участия в войне в Украине — разведка

Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для участия в войне против Украины. Так, только в Сирии, на подконтрольных режиму Башара Асада открыто 14 центров вербовки, через которые привлечены тысячи боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



По данным спецслужбы, после короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу «Хмейм» двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы ​​"Чкаловский" в Московской области.



«В последние дни россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого Ополчения национальной обороны и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии... Также подтверждена информация о подготовке россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине», — говорится в сообщении.



В разведке предполагают, что сирийские наемники будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Наемникам будут выплачивать ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов.