В Мариуполе заканчиваются запасы воды и еды

Оккупанты ежедневно совершают авианалеты на Мариуполь, в городе заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



«В Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной. Люди 12 суток находятся в тяжелом положении. В городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды», — указывается в сообщении.



13 марта войска РФ продолжили бомбить город из самолетов, под огнем оказался жилой сектор на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра «Савона». Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета.



По данным властей, с начала развязанной Россией войны против Украины 24 февраля в блокадном Мариуполе погибли уже 2187 человек.