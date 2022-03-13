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В Мариуполе заканчиваются запасы воды и еды

13 марта 2022, 17:44

В Мариуполе заканчиваются запасы воды и еды

Оккупанты ежедневно совершают авианалеты на Мариуполь, в городе заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

«В Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной. Люди 12 суток находятся в тяжелом положении. В городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды», — указывается в сообщении.

13 марта войска РФ продолжили бомбить город из самолетов, под огнем оказался жилой сектор на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра «Савона». Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета.

По данным властей, с начала развязанной Россией войны против Украины 24 февраля в блокадном Мариуполе погибли уже 2187 человек.

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