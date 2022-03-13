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Колонна для эвакуации не доехала до Мариуполя и завтра повторит попытку прорваться

13 марта 2022, 20:11

Колонна для эвакуации не доехала до Мариуполя и завтра повторит попытку прорваться

Автобусы и грузовики с гуманитарным грузом, которые следовали в Мариуполь, остались в Бердянске, завтра снова будут пытаться доехать до мариупольцев. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона ряда украинских каналов.

«Колонна осталась в Бердянске и завтра утром снова попытается прорваться в Мариуполь», — сказала она.

Колонна не смогла добраться до Мариуполя, поскольку россияне снова атаковали город с воздуха. По словам Верещук, есть много погибших.

Она также отметила, что с просьбой об эвакуации из Мариуполя обращаются посольства Греции и Турции, миссии ОБСЕ, МККК, призывая спасти их граждан и работников, однако подчеркнула, что «ключ в руках Путина».

Верещук проинформировала, что в воскресенье сработали гуманитарные коридоры на Луганщине и Киевщине, откуда уехали тысячи человек. Она добавила, что всего благодаря гумонитарным коридорам удалось эвакуировать более 140 тысяч человек.

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