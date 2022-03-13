Число беженцев из Украины достигло 2,7 миллиона

Военное наступление России на Украину вынудило порядка 2,7 миллиона человек за 17 неполных дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, оперируя данными по состоянию на 12 марта.



Управление уточняет, что на украинско-польскую границу пришлось 61,3% всех беженцев.



Как сообщила пограничная служба Польши, число беженцев из Украины в Польшу с 24 февраля, когда Россия начала войну, достигло 1,675 миллиона. По данным службы, 12 марта польскую границу пересекло 79,8 тысячи человек из Украины – на 5% больше, чем днем ранее, но меньше, чем 10 марта, когда беженцев было 87 тысячи.



Как указывает УВКБ ООН, Венгрия приняла 246,21 тысячи человек, Словакия – 195,98 тысячи, Молдова – 104,93 тысячи (данные на 10 марта), Румыния (данные на 8 марта) – 84,67 тысячи, другие европейские страны (данные на 11 марта) – 304,16 тысячи.



По данным управления, в Россию из Украины прибыло 106 тысяч человек, в Беларусь – 0,94 тысячи.



УВКБ ООН указывает, что тенденция к снижению потока беженцев приостановилась: после пика в 208,94 тысячи 6 марта и снижения к 11 марта до 151,42 тысячи, 12 марта их число вновь увеличилось – до 155,84 тысячи.

В ООН прогнозируют, что Украину могут покинуть около 4 миллионов человек.



По оценкам организации, в настоящее время в Украине также насчитывается, по меньшей мере, 1,85 миллиона внутренне перемещенных лиц и еще 12,65 миллиона человек, непосредственно пострадавших от войны.

УВКБ ООН указывает, что Львов принял около 200 тысяч ВПЛ, или более четверти его постоянного населения, и власти города выражают опасения относительно возможности принять больше.



Организация уточняет, что право на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны означает, что в Европейском союзе очень мало пограничного контроля, поэтому данные о прибытии в Венгрию, Польшу и Словакию отражают только пересечение границы в этих странах, однако, по оценкам ООН, большое количество людей переехало в другие страны.

Кроме того, УВКБ ООН не учитывает людей из приграничных стран, выезжающих из Украины и возвращающихся домой.