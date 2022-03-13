Четыре человека погибли в результате обстрела школы в Николаевской области

Фото - ГСЧС, скриншот с видео

Четыре человека погибли и три пострадали в результате артиллерийского обстрела и попадания авиабомбы в школу села Зеленый Гай в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области, опубликовавшая видео спасательных работ на месте происшествия.



«В результате артиллерийских обстрелов и попадания авиабомбы ФАБ-250 произошло разрушение здания школы на ул. Василия Стуса с. Зеленый Гай Шевченковской территориальной громады Николаевского района Николаевской области и возник пожар... По предварительной информации, 4 человека погибли и 3 пострадали», - сказано в сообщении.



Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв м.