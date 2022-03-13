Захватчики уничтожили в Украине семь больниц и повредили 104

Российские войска полностью уничтожили 7 больниц с начала войны в Украине и повредили еще 104. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время телемарафона.



Он отметил, что шесть медицинских работников погибли в результате обстрелов.



«Оккупанты уничтожили на территории Украины уже 7 больниц, которые не подлежат восстановлению. В этих городах мы должны будем строить новые больницы. 104 учреждения здравоохранения повреждены, но их можно еще восстановить, некоторые мы уже восстановили оперативно после обстрелов. 34 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, большинство из них выведены из строя. 6 медицинских работников убиты, 12 тяжело ранены, есть еще с легкими ранениями», - рассказал Ляшко.



Он отметил, что, несмотря на потери, сохраняется возможность получить медицинскую помощь в Украине, все учреждения здравоохранения работают.



«Медицинская сфера перестроилась и стала в рамки военной медицины. Совершенно иначе все работает. Приоритет поставки лекарств сегодня предоставляется учреждениям здравоохранения, которые находятся на передовой, которые принимают раненых, травмированных после обвалов домов с политравмами», - сказал Ляшко.





