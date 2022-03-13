В Херсоне состоялся массовый митинг против российской оккупации. По людям открыли огонь ►

В Херсоне тысячи человек 13 марта вышли на митинг против российской оккупации и провозглашения так называемой «ХНР».



Люди держали плакаты и украинские флаги. Собравшиеся скандировали «Домой», «Домой пока живой», «Украина превыше всего», «Херсон — это Украина» и другие лозунги.



Люди митинговали, несмотря на то, что вокруг стояли вооруженные российские солдаты и много российской техники.



Позже на митинге российские военные открыли огонь. Протестующие в это время скандировали: «Русский солдат — фашистский оккупант!». По словам местного журналиста Константина Рыженко, на митинге были выстрелы по ногам и воздух. Как минимум одному человеку попали в ногу.



Также в Херсоне несколько людей митинговали в поддержку оккупантов. Они держали красные флаги СССР. Среди них был депутат горсовета, бывший заместитель мэра и пророссийские активисты.



Акции протеста против России проходят в Херсоне уже не в первый раз. Российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью. А помощь от России жители брать отказываются.



В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем войск РФ.



12 марта Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания псевдорепублики. 44 депутата приняли обращение о том, что «Херсонщина — это Украина» и что «ХНР» на территории области не будет.