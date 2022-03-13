Российские оккупанты убили в Волновахе капеллана ПЦУ

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Российские захватчики убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова) в оккупированной Волновахе Донецкой области. Об этом сообщает Православная Церковь Украины.



«С грустью узнали, что в Волновахе русские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)», - сказано в сообщении.



В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.



Российские войска захватили Волноваху утром, 12 марта.