Россияне планируют десантироваться в Одессе и области – Данилов

Российские войска намерены высадить десант на территории Одессы и Одесской области, но украинские военные готовы на это реагировать. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.



«На Черном море они хотели еще 3-4 дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь. Сейчас они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут… Речь идет о высадке десанта на территории Одесской области, чтобы взять под контроль ситуацию в Одессе», - отметил Данилов.



По его мнению, у российских военных не получится легкой прогулки по Одесской области.



«Мы понимаем, что там происходит, и ситуация там под контролем. Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области», - подчеркнул секретарь СНБО.