Обстрел Святогорской лавры, Мариуполь в огне. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Волноваха полностью перешла под контроль боевиков «ДНР»;
- Гуманитарная колонна из Запорожья в Мариуполь;
- Обстрел эвакуационного поезда Краматорск-Львов;
- Святогорск, Славянск и Краматорск под обстрелами. Повреждена Святогорская Лавра;
- Северодонецк, Рубежное, Попасная, Кременная под обстрелами. Бои продолжаются;
- В Донецке в следствии обстрела произошел пожар на рынке «Маяк»;
- «Мужчин, как собак, отлавливают на улицах», — принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается;
- Россия впервые начала говорить на переговорной площадке с Украиной о прекращении войны.