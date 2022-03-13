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Обстрел Святогорской лавры, Мариуполь в огне. Дайджест НД за день ►

13 марта 2022, 23:52

Обстрел Святогорской лавры, Мариуполь в огне. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Волноваха полностью перешла под контроль боевиков «ДНР»;
  • Гуманитарная колонна из Запорожья в Мариуполь;
  • Обстрел эвакуационного поезда Краматорск-Львов;
  • Святогорск, Славянск и Краматорск под обстрелами. Повреждена Святогорская Лавра;
  • Северодонецк, Рубежное, Попасная, Кременная под обстрелами. Бои продолжаются;
  • В Донецке в следствии обстрела произошел пожар на рынке «Маяк»;
  • «Мужчин, как собак, отлавливают на улицах», — принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается;
  • Россия впервые начала говорить на переговорной площадке с Украиной о прекращении войны.

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