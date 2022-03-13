Обстрел Святогорской лавры, Мариуполь в огне. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Волноваха полностью перешла под контроль боевиков «ДНР»;

Гуманитарная колонна из Запорожья в Мариуполь;

Обстрел эвакуационного поезда Краматорск-Львов;

Святогорск, Славянск и Краматорск под обстрелами. Повреждена Святогорская Лавра;

Северодонецк, Рубежное, Попасная, Кременная под обстрелами. Бои продолжаются;

В Донецке в следствии обстрела произошел пожар на рынке «Маяк»;

«Мужчин, как собак, отлавливают на улицах», — принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается;

Россия впервые начала говорить на переговорной площадке с Украиной о прекращении войны.