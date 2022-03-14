В Киеве войска РФ обстреляли многоэтажку и завод «Антонова». Есть жертвы

Обстрел жилого дома в Киеве. Фото - ГСЧС

Девятиэтажный жилой дом разрушен в Оболонском районе Киеве в 5 часов утра в результате «попадания неизвестного предмета». Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.



Отмечается, что произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажи и фасада дома с 1 по 9 этажи, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах. Спасатели в 7 часов утра локализовали пожар на площади 500 м кв.



Подразделения ГСЧС спасли 4 человек, поиски пострадавших продолжаются.



Обновлено. Четыре человека погибли в результате обстрела многоэтажного дома, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Кроме того, в Киеве российские войска обстреляли завод «Антонова», сообщила городская администрация.